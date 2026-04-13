Бывший СССР
19:08, 13 апреля 2026

В Армении прошел масштабный митинг оппозиции

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

В Армении прошел масштабный митинг оппозиционных сил в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщает Baza Telegram-канале.

«В минувшие выходные в столице Армении прошел один из самых крупных митингов за последние месяцы — около 40 тысяч человек прошли маршем по Еревану», — сказано в публикации.

В шествии участвовали сторонники партии «Сильная Армения», которую возглавляет российский бизнесмен Самвел Карапетян. На данный момент он находится под следствием, что воспринимается оппозицией как попытка силового давления действующего премьер-министра Никол Пашиняна на конкурента.

Парламентские выборы пройдут в Армении 7 июня. Как заявил Пашинян, граждане должны поддержать мирную повестку, так как на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир.

