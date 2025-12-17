Реклама

00:57, 17 декабря 2025Бывший СССР

В Армении раскритиковали ЕС за вмешательство в дела страны

Политик Теванян: ЕС вмешиваются в дела Армении, поддерживая действующую власть
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Шаг Европейского союза поддержать власти Армении в преддверии парламентских выборов 2026 года является повторением молдавского сценария и вмешательством во внутренние дела республики. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Мать-Армения» Андраник Теванян, передает РИА Новости.

По его словам, министр иностранных дел Арарат Мирзоян обратился к европейским чиновникам с просьбой поддержать действующую власть Армении на предстоящих парламентских выборах, что дублирует состоявшийся в Молдове сценарий.

«В Молдове, напомню, были созданы препятствия для деятельности оппозиции, и выборы были сфальсифицированы. Вот такую поддержку ожидает нынешняя власть от Европейского союза», — высказался Теванян. Он указал, что действующая власть обращается к внешним силам, формируя так называемый «суверенитет» государства.

Политик заявил, что при попытках критиковать такой расклад сил от оппонентов сразу начинают сыпаться обвинения в «пророссийскости, русофильстве и русоцентризме».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС обсудит варианты помощи Армении во время парламентских выборов в 2026 году.

Выборы в Армении пройдут летом следующего года. Как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, граждане должны поддержать мирную повестку, так как на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир.

