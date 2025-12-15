Каллас захотела помочь Армении с выборами

Каллас заявила о готовности ЕС помочь Армении во время выборов в парламент

Европейский союз (ЕС) обсудит варианты помощи Армении во время парламентских выборов в 2026 году. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Telegram-канал Haqqin.az.

«В Армении пройдут выборы, и мы обсудим, как можем помочь. Армения обратилась к нам за такой же помощью, какую мы предоставили Молдове, чтобы противостоять внешнему вредоносному влиянию», — заявила она.

Выборы в Армении состоятся летом 2026 года. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что граждане должны поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир.

Ранее Каллас заявила, что ЕС выделит Армении 15 миллионов евро для противодействия России. По ее словам, средства будут направлены на «повышение сопротивляемости» Армении и на «борьбу со внешним вмешательством» перед выборами в парламент, которые состоятся летом 2026 года.