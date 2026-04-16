13:35, 16 апреля 2026

Военный назвал приоритетную цель для ЗРК «Бук»

Начальник расчета ЗРК: Ракеты HIMARS — приоритетная цель для «Бук-М3»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» обеспечивают защиту от ударов крылатых ракет и боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Приоритетные цели комплекса назвал начальник расчета «Бука» группировки войск «Восток» с позывным Тайга, передает РИА Новости.

«Основная приоритетная цель — это ракета реактивной системы залпового огня HIMARS. Три дня назад сбили одну такую, цель поражена, расход — одна, ракета отработала штатно (…) Основная задача — это HIMARS и крылатые ракеты», — сказал военный.

Он также отметил, что в ходе СВО комплексы «Бук» прикрывают артиллерийские позиции, штурмовые группы и гражданские объекты.

В марте американский журнал The National Interest писал, что очевидцы заметили в США макет российского ЗРК «Бук-М3». Изделие могут использовать для обучения американских пилотов и наземных экипажей.

