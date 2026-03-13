Российский «Бук-М3» заметили в Алабаме

Макет российского зенитного комплекса «Бук-М3» заметили в США

Макет российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» заметили в США. Изделие могут применять для обучения пилотов, пишет The National Interest (NI).

В публикации обратили внимание на снимок очевидцев, которые засняли макет в ходе перевозки по дорогам общего пользования в штате Алабама. В изделии угадывается российский ЗРК «Бук-М3». Детальный макет установили на колесное шасси, позволяющее перемещать «российский ЗРК».

«Скорее всего, это была учебная платформа для американских пилотов или наземных экипажей», — допустил автор. Он напомнил, что детальные макеты используют в ходе тренировок по распознаванию техники вероятного противника.

В материале предположили, что макет везли в расположение главного учебного центра армейской авиации США.

В сентябре 2025 года стало известно, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» досрочно передал Вооруженным силам России комплексы «Бук-М3». Один дивизион таких ЗРК способен обстреливать до 36 целей.