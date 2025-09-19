ВС России досрочно получили «Буки-М3»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал ВС России комплексы ПВО «Бук-М3»

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» досрочно передал Вооруженным силам (ВС) России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М3». Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

По данным концерна, тем самым компания «раньше срока исполнила часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год».

В июне российские бойцы расчета ракетного комплекса «Бук-М3» на видео, распространенном Минобороны России, рассказали подробности о сбитом на Красноармейском направлении украинском МиГ-29.

В мае начальник расчета комплекса «Бук-М3» Антон Осипов заявил, что летчик Вооруженных сил Украины на МиГ-29, которого прозвали неуловимым асом, допустил одну роковую ошибку — поднялся на слишком большую высоту, из-за которой позволил сбить себя российским военнослужащим.

В октябре 2024 года Аналитический центр по вопросам ВКО в журнале «Национальная оборона» отметил, что российские зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» смогут сбить переданные Киеву истребители F-16.