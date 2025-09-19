Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:15, 19 сентября 2025Наука и техника

ВС России досрочно получили «Буки-М3»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал ВС России комплексы ПВО «Бук-М3»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nickel nitride / Wikimedia

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» досрочно передал Вооруженным силам (ВС) России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М3». Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

По данным концерна, тем самым компания «раньше срока исполнила часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год».

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В июне российские бойцы расчета ракетного комплекса «Бук-М3» на видео, распространенном Минобороны России, рассказали подробности о сбитом на Красноармейском направлении украинском МиГ-29.

В мае начальник расчета комплекса «Бук-М3» Антон Осипов заявил, что летчик Вооруженных сил Украины на МиГ-29, которого прозвали неуловимым асом, допустил одну роковую ошибку — поднялся на слишком большую высоту, из-за которой позволил сбить себя российским военнослужащим.

В октябре 2024 года Аналитический центр по вопросам ВКО в журнале «Национальная оборона» отметил, что российские зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» смогут сбить переданные Киеву истребители F-16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я верил в справедливость». Российских фигуристов допустили до квалификации ОИ-2026. Глава ISU назвал причины и упомянул Украину

    Российский дальнобойщик пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки

    Психолог предупредила об опасности слишком близкой дружбы с мамой

    В России объявили о подготовке ответа на возможную агрессию Запада против Калининграда

    Юным российским гимнасткам запретят использовать яркий макияж

    Звезда «Беспринципных» задолжала за «коммуналку» в квартире в центре Москвы

    Анна Седокова пришла на футбол в оголяющем тело комбинезоне

    Захарова заявила о попытке сорвать украинское урегулирование

    Захарова назвала страны Запада соучастниками преступлений Украины

    Сайт аэропорта Пулково взломали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости