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01:59, 28 мая 2025Россия

Раскрыта роковая ошибка сбитого ВС России неуловимого украинского аса на МиГ-29

Боец ВС РФ Осипов: Истребитель МиГ-29 ВСУ поднялся слишком высоко и его сбили
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) на МиГ-29, которого прозвали неуловимым асом, допустил одну роковую ошибку, из-за которой позволил сбить себя российским военнослужащим. Он поднялся на слишком большую высоту, рассказал начальник расчета ЗРК «Бук-М3» Антон Осипов, передает телеканал «Звезда».

«Я даже не сомневаюсь в том, что это (летчик истребителя) был профи, ас своего дела. Малейшая ошибка его помогла сбить самолет», — подчеркнул военный ВС РФ.

Когда украинский МиГ-29 поднялся выше нормы, он попал в зону видимости ракетного комплекса, рассказали в сюжете.

Ранее стало известно, что опытный пилот ВСУ был сбит из ЗРК «Бук-М3» российской группировкой войск «Центр». До этого летчик несколько раз уходил от поражения.

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