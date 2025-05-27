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17:55, 27 мая 2025Бывший СССР

Российские бойцы сбили неуловимого украинского аса на МиГ-29

«Звезда»: Российские бойцы из ЗРК «Бук-М3» сбили украинский истребитель МиГ-29
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Бойцы группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России сбили опытного пилота Вооруженных сил Украины на истребителе МиГ-29. По данным телеканала «Звезда», украинский летчик до этого несколько раз уходил от поражения.

«Загадочный и наглый украинский МиГ-29 долетался — он поднялся выше положенного», — говорится в публикации, где уточняется, что истребитель был сбит при помощи расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3».

Как рассказали российские военнослужащие, за штурвалом, несомненно, был профи своего дела, настоящий ас.

Ранее в мае ВС России сбили из засады украинский МиГ-29 в зоне спецоперации ракетой С-400. На эти цели было израсходовано два боеприпаса.

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