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04:48, 17 мая 2025Россия

В России раскрыли подробности удара по украинскому истребителю МиГ-29

ВС России сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО ракетой С-400 из засады
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный блогер «Воевода вещает» в Telegram-канале раскрыл подробности удара по истребителю МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне он рассказал, что российские военные сбили украинский самолет в зоне проведения специальной военной операции.

Военблогер уточнил, что МиГ-29 сбили ракетой комплекса С-400 из засады, было израсходовано два боеприпаса.

15 марта также стало известно, что Украина потеряла еще один истребитель, F-16. В ВСУ рассказали, что связь с бортом была потеряна после боя с российским беспилотником.

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