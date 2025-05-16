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07:59, 16 мая 2025Бывший СССР

Украина потеряла еще один истребитель F-16

«Страна.ua»: Украина потеряла еще один истребитель F-16
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украина потеряла еще один истребитель F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что борт сбивал воздушные цели в ночь на пятницу, 16 мая. Истребитель американского производства F-16 вступил в бой с российским беспилотником. В Воздушных силах Украины отметили, что «потеряли с ним связь». Отмечается, что на борту возникла «нештатная ситуация».

Летчик выжил, он катапультировался. Для выяснения причин Вооруженные силы Украины создали специальную комиссию.

Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Киеву 30 истребителей F-16, которые должна была начать поставлять еще в 2024 году, только в ближайшие годы.

В апреле издание MWM писало, что истребители F-16, которые Запад передал Киеву, — это устаревшие самолеты. Поэтому F-16 чаще используют в тылу, где истребители прикрывают комплексы противовоздушной обороны.

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