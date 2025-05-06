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23:00, 6 мая 2025Мир

Одна европейская страна на годы отложила поставку истребителей F-16 Украине

Франкен: Бельгия передаст Киеву 30 истребителей F-16 только в ближайшие годы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бельгия передаст Киеву 30 истребителей F-16, которые должна была начать поставлять еще в 2024 году, только в ближайшие годы. Такое заявление сделал министр обороны европейской страны Тео Франкен во время выступления в американском аналитическом центре Атлантический совет (признан нежелательной в России организацией), передает ТАСС.

«Мы поставим 30 истребителей F-16… в ближайшие годы, как можно скорее, когда у нас будут наши F-35, мы передадим F-16», — уточнил глава оборонного ведомства.

В апреле Бельгия пообещала передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) два F-16 на запчасти. В Брюсселе также заявили о принятом решении ежегодно выделять Киеву миллиард евро (около 94 миллиардов рублей).

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