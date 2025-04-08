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16:18, 8 апреля 2025Мир

Одна страна НАТО пообещала ежегодно выделять Украине миллиард евро

Премьер Бельгии Де Вевер пообещал ежегодно выделять Украине 1 миллиард евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бельгийское правительство приняло решение предоставить Украине новый двусторонний пакет помощи, по которому Брюссель ежегодно пообещал выделять один миллиард евро. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает Reuters.

Глава бельгийского правительства также отметил, что Брюссель передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые истребители F-16 в 2025 году. «В этом году мы поставим два F-16 на запчасти и, безусловно, поставим два истребителя в следующем году. Мы надеемся сделать больше, но мы зависим от поставок F-35. В Бельгии задержек нет, но с F-35 бывают задержки. Как только прибывает F-35, F-16 улетает, вот и все», — сказал он.

Ранее премьер Бельгии прибыл в Киев вместе с главой бельгийского МИД Максимом Прево и министром обороны страны Тео Франкеном. Отмечается, что у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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