Премьер Бельгии прибыл в Киев вместе с главой МИД и министром обороны страны

В Киев прибыли премьер-министр, глава МИД и министр обороны Бельгии

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен прибыли на Украину. Об этом сообщает VRT.

Отмечается, что выскопоставленные бельгийские представители приехали в Киев на поезде. У них запланирована встреча с президентом страны Владимиром Зеленским.

В марте глава Минобороны Бельгии Тео Франкен пообещал оказать Украине военную помощь на один миллиард евро. В пакет помощи от европейской страны могут войти истребители F-16, снаряды с калибром 155 миллиметров и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Франкен отметил, что Бельгия может оказать больше помощи Украине, «но это должно обсуждаться в правительстве».