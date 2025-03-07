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22:56, 7 марта 2025Мир

Одна европейская страна пообещала Украине помощь на миллиард евро

Бельгия пообещала Украине военную помощь на €1 млрд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пообещал оказать Украине военную помощь на один миллиард евро. Об этом сообщил портал RTL Info.

Отмечается, что в пакет помощи от европейской страны могут войти истребители F-16, снаряды с калибром 155 миллиметров и средства противовоздушной обороны (ПВО). Франкен отметил, что Бельгия может оказать больше помощи Украине, «но это должно обсуждаться в правительстве».

Ранее стало известно, что Бельгия вновь отложила поставку Украине истребителей F-16. Премьер-министр страны Барт де Вевер заявил, что Киев получит запчасти для них в этом году, а сами самолеты ему передадут в 2026 году.

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