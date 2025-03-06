Бельгия отложила поставку Украине F-16

Бельгия вновь отложила поставку Украине истребителей F-16

Бельгия намерена поставить Украине в этом году запчасти для истребителей F-16, сами самолеты будут переданы Киеву в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Барт де Вевер перед саммитом Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы поставим F-16… Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части», — сообщил политик о намерении Брюсселя вновь отложить обещанную поставку.

При этом де Вевер не исключил, что самолеты могут отправиться в Киев в этом году, но отметил, что Украине стоит ждать истребители готовые к бою в 2026 году.

18 декабря 2024 года стало известно о неспособности Бельгии вовремя передать Украине истребители F-16, обещанные ей до конца года. По словам министра обороны страны Людивин Дедондер, это связано с отсутствием подготовленных украинских пилотов и нехваткой запчастей.