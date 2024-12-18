В Бельгии предупредили Украину о задержке поставок F-16

Soir: Бельгия не сможет вовремя передать Украине истребители F-16

Бельгия не сможет вовремя передать Украине истребители F-16, обещанные ей до конца текущего года. Об этом сообщает издание Le Soir.

В статье отмечается, что министр обороны страны Людивин Дедондер объявила о задержке поставок самолетов во время визита в Польшу. По ее словам, это связано с отсутствием подготовленных украинских пилотов и нехваткой запчастей.

Ранее стало известно, что западные страны запрещают Киеву использовать F-16 в боевых действиях. По утверждению экс-полковника СБУ Олега Старикова, союзники опасаются, что истребители будут сбивать.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении второй партии F-16 из Дании.