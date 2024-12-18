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23:08, 18 декабря 2024Мир

В Бельгии предупредили Украину о задержке поставок F-16

Soir: Бельгия не сможет вовремя передать Украине истребители F-16
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бельгия не сможет вовремя передать Украине истребители F-16, обещанные ей до конца текущего года. Об этом сообщает издание Le Soir.

В статье отмечается, что министр обороны страны Людивин Дедондер объявила о задержке поставок самолетов во время визита в Польшу. По ее словам, это связано с отсутствием подготовленных украинских пилотов и нехваткой запчастей.

Ранее стало известно, что западные страны запрещают Киеву использовать F-16 в боевых действиях. По утверждению экс-полковника СБУ Олега Старикова, союзники опасаются, что истребители будут сбивать.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении второй партии F-16 из Дании.

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