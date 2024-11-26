Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:22, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

На Украине раскрыли запрет Запада ВСУ на применение F-16 в бою

Отставной полковник СБУ Стариков: Запад запрещает Украине применять F-16 в бою
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Западные союзники Киева, поставившие истребители F-16 на Украину, сделали это из имиджевых соображений и запрещают использовать их в боевых действиях. Об этом заявил в эфире YouTube-канала полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков, отметив, что США и ЕС используют территорию страны в качестве испытательного полигона для своего оружия.

«Да, он (Запад) дает нам вооружение. Ну и посмотрели: танк Abrams не пошел, то не пошло, то не пошло. Сейчас боятся F-16 запускать. Потому что если F-16 начнут применять в боях, их начнут сбивать», — объяснил свою точку зрения военный эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Большая победа для законности». Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против избранного президента США

      Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

      На Украине раскрыли запрет Запада ВСУ на применение F-16 в бою

      В ООН заявили о нарушающих права человека санкциях Запада

      Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

      В Пентагоне прокомментировали поставки противопехотных мин Украине

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» оголила грудь и ягодицы в новом видео

      Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов

      В Эстонии захотели снова использовать противопехотные мины

      В Пентагоне заявили об отсутствии оценок последствий испытаний «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше