Отставной полковник СБУ Стариков: Запад запрещает Украине применять F-16 в бою

Западные союзники Киева, поставившие истребители F-16 на Украину, сделали это из имиджевых соображений и запрещают использовать их в боевых действиях. Об этом заявил в эфире YouTube-канала полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков, отметив, что США и ЕС используют территорию страны в качестве испытательного полигона для своего оружия.

«Да, он (Запад) дает нам вооружение. Ну и посмотрели: танк Abrams не пошел, то не пошло, то не пошло. Сейчас боятся F-16 запускать. Потому что если F-16 начнут применять в боях, их начнут сбивать», — объяснил свою точку зрения военный эксперт.