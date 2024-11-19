Дания пообещала Украине еще 13 истребителей F-16

Премьер Фредериксен: Дания передала Украине шесть F-16, еще 13 ожидают доставки

Дания уже передала Украине шесть многоцелевых западных истребителей F-16, еще 13 единиц ожидают доставки, процесс передачи привязан к темпам подготовки украинских пилотов. Об этом в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает Reuters.

«Наши планы по F-16 не изменились. Шесть уже доставлены, это первая партия. Мы тренируем украинских пилотов с августа прошлого года. Это непростой процесс, но он продолжается. Потом будет еще одна партия, и еще одна, в общем всего 19 [единиц]», — рассказала датский политик

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Норвегия в соответствии с планами других западных союзников передаст Киеву шесть истребителей F-16 в ближайшее время. Умеров также предложил Норвегии осуществлять тренировки одной из бригад Вооруженных сил Украины.