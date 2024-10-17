Украине передадут шесть истребителей F-16

Министр обороны Украины: Норвегия передаст Киеву шесть F-16

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны страны Рустам Умеров, пишет Telegram-канал министерства обороны Украины.

Глава военного ведомства Украины провел встречу, где обсудил ряд вопросов военного сотрудничества. Помимо истребителей, представители Украины и Норвегии обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны.

Умеров также предложил Норвегии осуществлять тренировки одной из бригад Вооруженных сил Украины. Министр обороны сослался на опыт Франции в этом в вопросе.

Ранее Украина и Греция заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что документ был подписан с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.