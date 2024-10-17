Украина и Греция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Киев и Афины подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Киев и Афины заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Украинский лидер рассказал, что документ был подписан с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и дальше. Она предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16», — написал Зеленский.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке. Сообщалось, что страны будут сотрудничать в сфере оборонно-промышленного комплекса.