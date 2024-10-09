Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве

Офис Зеленского: Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке. Об этом сообщил офис украинского лидера.

«Этим соглашением Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину до победы в войне», — говорится в заявлении. Уточняется, что страны будут сотрудничать в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь также идет о совместном оборонном производстве и локализации проектов на Украине.

Кроме того, Хорватия обязалась поддержать Киев в разминировании. Страна окажет помощь Украине в гуманитарной, энергетической, правовой и научной сферах, добавили в офисе Зеленского.

Ранее украинский президент сообщил о встрече с премьером Хорватии. Темами переговоров стали военная поддержка и евроинтеграция Украины.