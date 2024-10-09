Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Пленковичем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Оборонная помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитация наших детей и раненых воинов, восстановление Украины, наша европейская интеграция стали темами наших переговоров», — рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, представители Украины и Хорватии также подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве. Оно предусматривает совместное развитие сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами стран. В том числе Загреб продолжит предоставлять Киеву оборудование для разминирования.

Зеленский прибыл в Хорватию 9 октября. Кроме встречи с Пленковичем, он планирует принять участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».