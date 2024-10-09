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15:15, 9 октября 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии

Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Пленковичем
Андрей Пленкович, Владимир Зеленский

Андрей Пленкович, Владимир Зеленский. Фото: Damir Sencar / AP

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Оборонная помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитация наших детей и раненых воинов, восстановление Украины, наша европейская интеграция стали темами наших переговоров», — рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, представители Украины и Хорватии также подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве. Оно предусматривает совместное развитие сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами стран. В том числе Загреб продолжит предоставлять Киеву оборудование для разминирования.

Зеленский прибыл в Хорватию 9 октября. Кроме встречи с Пленковичем, он планирует принять участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

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      Екатерина Грищенко
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