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12:53, 9 октября 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Хорватию

Зеленский прибыл в Хорватию для встречи с премьером страны Пленковичем

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром страны Андреем Пленковичем и участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С Премьер-министром Пленковичем будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины», — написал украинский лидер.

Он добавил, что участники саммита в формате «Украина плюс 12 стран» обсудят реализацию формулы мира, предложенной Киевом, а также вызовы на пути Украины в Европейский Союз и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что большинство членов НАТО не хотят видеть страну в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что сообщил об этом во время визита Сибиги в Будапешт.

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      Александр Курбатов
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