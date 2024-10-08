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20:03, 8 октября 2024Мир

Главе МИД Украины высказали в лицо нежелание принимать страну в НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в НАТО не хотят видеть Украину в альянсе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главе украинского МИД Андрею Сибиге было заявлено, что большинство членов НАТО не хотят видеть Украину в Североатлантическом альянсе. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Трансляция мероприятия доступна на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На прошлой неделе я сказал это главе МИД Украины, который был в Будапеште, что я не знаю, что ему говорят, не знаю, в чем его убеждают, но когда мы одни за закрытыми дверями, то большинство разделяет ту позицию, о которой я сейчас сказал», — отметил венгерский дипломат.

Ранее на Украине оценили заявление кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалы Харрис о членстве страны в НАТО словами «губу не раскатывайте».

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      Глеб Бажуткин
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