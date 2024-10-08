Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:41, 8 октября 2024Бывший СССР

Заявление Камалы Харрис об Украине оценили словами «губу не раскатывайте»

Экс-советник Кучмы Соскин оценил заявление Харрис о членстве Украины в НАТО

Фото: Nathan Howard / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин оценил заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о членстве Украины в НАТО словами «губу не раскатывайте». Об этом он заявил в своем блоге на YouTube-канале.

Соскин прокомментировал слова Харрис о возможном членстве Украины в НАТО в интервью американскому телеканалу CBS. «Это означает: "ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать"», — рассказал экс-советник.

Соскин добавил, что нынешнее политическое руководство Украины обманывает население о вступлении страны в НАТО. Он аргументирует это необходимостью утверждения их личной власти.

«Хочешь ешь, а хочешь жуй — все равно, [президент Украины Владимир] Зеленский с [главой офиса главы государства Андреем] Ермаком, вы ничего не получите — никакого НАТО», — подытожил Соскин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредоточена на вопросе приглашения в НАТО. Руководство Украины будет делать все необходимое для достижения результата в этом направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией. В чем причина?

      У Прилучного обнаружили 370 штрафов за нарушение ПДД

      Сомнолог назвала эффективные способы борьбы с бессонницей

      Мужчина нашел угнанный автомобиль и обнаружил в нем урну с прахом младенца

      Болевший раком известный телеведущий упал с лестницы и не выжил

      Суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей

      Российский турист приготовил еду на походной горелке и разнес полквартиры

      В обстреливаемом российском регионе эвакуируют жителей двух населенных пунктов

      Дикие лоси пообедали на камеру в российском регионе

      Врач указал на провоцирующие артроз факторы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше