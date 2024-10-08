Экс-советник Кучмы Соскин оценил заявление Харрис о членстве Украины в НАТО

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин оценил заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о членстве Украины в НАТО словами «губу не раскатывайте». Об этом он заявил в своем блоге на YouTube-канале.

Соскин прокомментировал слова Харрис о возможном членстве Украины в НАТО в интервью американскому телеканалу CBS. «Это означает: "ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать"», — рассказал экс-советник.

Соскин добавил, что нынешнее политическое руководство Украины обманывает население о вступлении страны в НАТО. Он аргументирует это необходимостью утверждения их личной власти.

«Хочешь ешь, а хочешь жуй — все равно, [президент Украины Владимир] Зеленский с [главой офиса главы государства Андреем] Ермаком, вы ничего не получите — никакого НАТО», — подытожил Соскин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредоточена на вопросе приглашения в НАТО. Руководство Украины будет делать все необходимое для достижения результата в этом направлении.