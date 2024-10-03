Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 3 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о приглашении Украины в НАТО

Зеленский: Украина сосредоточена на приглашении в НАТО

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Украина сосредоточена на вопросе приглашения в НАТО. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе встречи с новым генеральным секретарем альянса Марком Рютте, пишет агентство УНИАН в Telegram-канале.

По словам главы Украины, приглашение в НАТО является сложным шагом. Руководство страны будет делать все необходимое для достижения результата в этом направлении.

Зеленский добавил, что еще одним приоритетным вопросом для Украины является поставка американского оружия. Речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и SAMP-Т.

Ранее Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты над страной. «Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров в необходимости сбивания российских ракет и дронов», — заявил президент Украины.

3 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции политики ответили на вопросы журналистов.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Ливан попросил помощи России в урегулировании конфликта с Израилем. Путин может лично приехать на Ближний Восток

      В СВР сообщили о предотвращении провокации против российского дипломата

      Трижды награжденный боец СВО ушел в отпуск, сменил пол и не смог вернуться на фронт

      Олимпийский чемпион Нагорный рассказал об отношениях с украинскими спортсменами

      У российской границы заметили еще один иностранный самолет-разведчик

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одном вопросе

      Европе спрогнозировали резкое снижение цен на газ

      В США рассказали о «начале конца» истребителя F-16

      56-летняя певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше