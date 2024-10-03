Зеленский рассказал о приглашении Украины в НАТО

Зеленский: Украина сосредоточена на приглашении в НАТО

Украина сосредоточена на вопросе приглашения в НАТО. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе встречи с новым генеральным секретарем альянса Марком Рютте, пишет агентство УНИАН в Telegram-канале.

По словам главы Украины, приглашение в НАТО является сложным шагом. Руководство страны будет делать все необходимое для достижения результата в этом направлении.

Зеленский добавил, что еще одним приоритетным вопросом для Украины является поставка американского оружия. Речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и SAMP-Т.

Ранее Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты над страной. «Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров в необходимости сбивания российских ракет и дронов», — заявил президент Украины.

3 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции политики ответили на вопросы журналистов.