Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты над республикой. Его слова передает «РБК-Украина».

«Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов". Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров о необходимости сбивания российских ракет и дронов», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что подобное решение является сложным для союзников Украины, но Киев рассчитывает на обсуждение этого вопроса.

Ранее Зеленский заявил, что выход Вооруженных сил Украины из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизни военных.