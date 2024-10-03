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15:21, 3 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара правильным шагом

Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара шагом, сохранившим жизни военных

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизни военных. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос, будет ли Украина дальше сдерживать наступление России, он ответил, что Украина не сможет этого сделать без соответствующего оружия. Он добавил, что сохранение жизней солдат ВСУ важнее «каких-то застроек».

«Потому что это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств — усиление Украины», — заключил Зеленский.

Ранее в ВСУ причиной обвала фронта в Угледаре назвали проблемы с пополнением. Сообщается, что большинство военных резерва отправились в госпитали, поскольку военкоматы заняты выполнением планов и не думают о результате мобилизационных действий.

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      Илья Таксюр
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