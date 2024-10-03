Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара правильным шагом

Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара шагом, сохранившим жизни военных

Выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизни военных. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос, будет ли Украина дальше сдерживать наступление России, он ответил, что Украина не сможет этого сделать без соответствующего оружия. Он добавил, что сохранение жизней солдат ВСУ важнее «каких-то застроек».

«Потому что это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств — усиление Украины», — заключил Зеленский.

Ранее в ВСУ причиной обвала фронта в Угледаре назвали проблемы с пополнением. Сообщается, что большинство военных резерва отправились в госпитали, поскольку военкоматы заняты выполнением планов и не думают о результате мобилизационных действий.

