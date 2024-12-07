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11:44, 7 декабря 2024Бывший СССР

Украина получила вторую партию истребителей F-16

Зеленский: вторая партия истребителей F-16 из Дании поступила на Украину
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вторая партия истребителей F-16 из Дании поступила на Украину. О получении техники заявил в аккаунте в X президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский при этом не уточнил количество самолетов, которые передали Киеву. Однако ранее Дания заявила, что первая партия насчитывала шесть самолетов и обещала отправить 13 истребителей F-16. Процесс передачи привязан к темпам подготовки украинских пилотов, уточнила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Норвегия в соответствии с планами других западных союзников передаст Киеву шесть истребителей F-16 в ближайшее время. Умеров также предложил Норвегии осуществлять тренировки одной из бригад Вооруженных сил Украины.

Западные союзники Киева, поставившие истребители F-16 на Украину, сделали это из имиджевых соображений и запрещают использовать их в боевых действиях. Так считает полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков, отметив, что США и ЕС используют территорию страны в качестве испытательного полигона для своего оружия.

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