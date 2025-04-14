Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:39, 14 апреля 2025Наука и техника

На Западе назвали украинские F-16 устаревшими

MWM: Переданные Киеву F-16 — это устаревшие самолеты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, которые Запад передал Киеву, — это устаревшие самолеты. Недостатки истребителей назвали в публикации Military Watch Magazine (MWM).

«Поскольку истребители поставлялись из вторых рук странами-членами НАТО, включая Нидерланды, Бельгию и Норвегию, они считаются фактически устаревшими и не имеют жизненно важных функций, таких как каналы передачи данных Link 16 или радары AESA AN/ANG-83», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что Киев использует F-16 в тылу, где самолеты прикрывают комплексы противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В марте Киев показал полет сразу нескольких F-16. Самолеты несли ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C AMRAAM и AIM-9M Sidewinder малой дальности.

В том же месяце французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр сообщил, что в воздушном бое в небе над Украиной F-16 американского производства проиграет российскому истребителю пятого поколения Су-57.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на вопрос об ударе по Сумам

    Расчленивший подругу россиянин зарабатывал на футболках с жертвой и попал под статью

    Бывшего депутата думы российского города освободили по УДО

    ЕКА завершило испытания энергокомплекса корабля Space Rider

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

    50-летняя женщина с внешностью 30-летней раскрыла свой секрет

    Россиянка зарубила топором троих детей

    Медведев тремя словами ответил на призыв Мерца ударить по Крымскому мосту

    Два российских бойца сбежали из зоны СВО. Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой

    В сети появились фото Мадонны без фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше