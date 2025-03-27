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14:26, 27 марта 2025Наука и техника

На Украине показали строй из нескольких F-16

На Украине впервые показали строй из нескольких F-16 с ракетами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полет нескольких истребителей F-16 Fighting Falcon Воздушных сил (ВС) Украины впервые показали в репортаже об эксплуатации западных самолетов Киева. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

В репортаже можно заметить строй из трех истребителей с опознавательными знаками украинских ВС. Отмечается, что ранее в сети появлялись кадры с отдельными F-16.

Самолеты вооружены ракетами класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C AMRAAM и AIM-9M Sidewinder малой дальности.

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Ранее в марте французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр сообщил, что в воздушном бое в небе над Украиной F-16 американского производства проиграет российскому истребителю пятого поколения Су-57.

В том же месяце начальник расчета радиолокационной станции (РЛС) «Небо» группировки войск «Центр» лейтенант Руслан Нугманов сообщил, что летчики F-16 и Mirage ВС Украины стараются избегать попадания в радиус действия РЛС.

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