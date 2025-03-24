Стал известен победитель воздушного боя между F-16 и Су-57 в небе над Украиной

Эксперт де Латтр: В воздушном бое в небе над Украиной F-16 проиграет Су-57

В воздушном бое в небе над Украиной истребитель F-16 американского производства проиграет российскому Су-57. Об этом ТАСС стало известно от французского эксперта в области авиации Сириля де Латтра.

«Если говорить о воздушном бое между F-16 и российскими истребителями, то не стоит обманываться: против Су-57 с их сверхманевренностью у этих самолетов нет шансов выиграть бой против российских самолетов последнего поколения», — заявил специалист.

По его оценке, западная сторона передала Украине слишком мало боевых самолетов, чтобы последние могли повлиять на ход конфликта. «И в любом случае их будут сбивать один за другим, как это происходило с F-16 до сих пор», — сказал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получила дополнительные истребители F-16 от международных партнеров.

Также в марте Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Сумской области были замечены истребители F-16, переданные ВСУ странами Запада.