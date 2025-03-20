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09:31, 20 марта 2025Бывший СССР

Украина получила новую партию F-16

Зеленский: Украина получила дополнительные истребители F-16 от партнеров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина получила дополнительные истребители F-16 от международных партнеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», — рассказал политик.

Зеленский сообщил в ходе брифинга по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом о получении новой партии F-16, при этом он не назвал количество и поставившую самолеты страну. По его словам, все истребители прибыли на территорию Украины в рабочем состоянии.

Ранее Зеленский опроверг уничтожение F-16 над Сумской областью вечером 19 марта.

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