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01:29, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский опроверг уничтожение F-16 над Сумской областью

Зеленский опроверг уничтожение истребителя F-16 над Сумской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг уничтожение истребителя F-16 над Сумской областью. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Россияне наврали, что сбили F-16 в Сумской области – это неправда», — заявил украинский лидер в ходе онлайн-брифинга. Он также сообщил, что на Украину прибыли дополнительные F-16.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Сумской областью Украины истребитель F-16, переданный Вооруженным силам Украины странами Запада. По информации Telegram-канала Shot, украинский пилот, управлявший истребителем, при крушении не выжил.

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