Shot: Российские силы ПВО уничтожили над Сумской областью истребитель F-16 ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Сумской областью Украины истребитель F-16, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По информации SHOT, истребитель ликвидирован ракетой С-400 в небе над Сумской областью», — говорится в публикации.

Сообщается, что F-16 был поражен силами ПВО Белгородской области. По информации Telegram-канала, украинский пилот, управлявший истребителем, при крушении не выжил.

18 марта в небе над Сумами были замечены истребители F-16 ВСУ. Они пролетели над городом на малой высоте.