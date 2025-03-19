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20:19, 19 марта 2025Бывший СССР

Российские силы ПВО уничтожили над Сумской областью истребитель F-16 ВСУ

Shot: Российские силы ПВО уничтожили над Сумской областью истребитель F-16 ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Сумской областью Украины истребитель F-16, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По информации SHOT, истребитель ликвидирован ракетой С-400 в небе над Сумской областью», — говорится в публикации.

Сообщается, что F-16 был поражен силами ПВО Белгородской области. По информации Telegram-канала, украинский пилот, управлявший истребителем, при крушении не выжил.

18 марта в небе над Сумами были замечены истребители F-16 ВСУ. Они пролетели над городом на малой высоте.

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