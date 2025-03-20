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14:35, 20 марта 2025Наука и техника

В России рассказали о пугающих F-16 станциях «Небо»

Нугманов: F-16 избегают попадания в радиус действия станций «Небо»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Летчики истребителей F-16 и Mirage Воздушных сил Украины стараются избегать попадания в радиус действия радиолокационных станций (РЛС) «Небо» Вооруженных сил России, поскольку они сразу обнаруживают цели. О пугающих пилотов станциях рассказал начальник расчета РЛС группировки войск «Центр» лейтенант Руслан Нугманов, передает ТАСС.

«Они не залетают далеко, потому что мы, как говорится, делаем свою работу и не даем им залететь», — сказал он. Лейтенант отметил, что при попадании в зону контроля РЛС «Небо» украинские самолеты, включая штурмовики Су-25 или истребители F-16, будут практически немедленно обнаружены.

Нугманов рассказал, что его расчет обнаруживал реактивные снаряды систем HIMARS, баллистические ракеты ATACMS, различные беспилотники, вертолеты и самолеты противника. Максимальная дальность работы станции «Небо-СВУ» — 400 километров. По его словам, нескольких оборотов антенны РЛС достаточно, чтобы определить тип приближающейся цели.

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Начальник расчета добавил, что российские РЛС и зенитные комплексы являются одними из приоритетных целей для Киева. Для защиты от дронов возле комплексов противовоздушной обороны выставляют посты воздушного наблюдения.

Ранее в марте стало известно, что «Калашников» представил заказчику новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Крона». ЗРК ближнего радиуса действия предназначен для борьбы с беспилотниками среднего класса.

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