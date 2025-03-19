«Калашников» представил «Крону» заказчику

«Калашников» представил новый ЗРК «Крона» заказчику

«Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Крона», который способен поражать дроны, заказчику. Об этом сообщили в концерне.

Разработчик представил полнофункциональные макетные образцы боевого модуля, двухдиапазонного радиолокационного комплекса и автоматизированного рабочего места командного пункта ЗРК.

«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские беспилотники и крылатые ракеты» — сказал гендиректор концерна Алан Лушников.

В феврале стало известно, что «Калашников» впервые представит экспортную «Крону-Э» на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Комплекс территориальной противовоздушной обороны предназначен для прикрытия важных объектов. Основные цели «Кроны» — беспилотники среднего класса. Комплекс несет зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333.