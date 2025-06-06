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12:04, 6 июня 2025Наука и техника

Бойцы рассказали подробности о сбитом российским «Буком-М3» украинском МиГ-29

Бойцы расчета «Бук-М3» рассказали подробности о сбитом украинском МиГ-29
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы расчета ракетного комплекса «Бук-М3» на видео, распространенном Минобороны России, рассказали подробности о сбитом на Красноармейском направлении украинском МиГ-29. Их комментарий приводит ТАСС.

По словам старшего оператора расчета Азамата, работа велась в автоматическом режиме боевого дежурства, когда ракетный комплекс находился в поле. «По времени прошло около полутора часа, после чего на наших радарах появилась цель по характеристикам самолет. После этого доложили на командный пункт, где нам дали разрешение на пуск. После этого начальник расчета произвел пуск по этой цели и поразил ее», — сказал боец.

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В мае начальник расчета комплекса «Бук-М3» Антон Осипов заявил, что летчик Вооруженных сил Украины на МиГ-29, которого прозвали неуловимым асом, допустил одну роковую ошибку — поднялся на слишком большую высоту, из-за которой позволил сбить себя российским военнослужащим.

В октябре 2024 года Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны в журнале «Национальная оборона» отметил, что российские зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» смогут сбить переданные Киеву истребители F-16.

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