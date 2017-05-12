Председателя украинского жюри «Евровидения» обошли приглашением на конкурс

Председатель украинского жюри музыкального конкурса «Евровидение» поэт Юрий Рыбчинский признался, что не получил приглашения на выступления участников. Об этом он рассказал в интервью изданию ZN.UA.

Он отметил, что номера конкурсантов ему приходится оценивать «по монитору».

«Что можно говорить, если Джамалу не пустили на красную дорожку. В какой стране подобное было? Человек выиграл "Евровидение" и благодаря ему проходит сам конкурс. Но этого артиста не пускают на красную дорожку, на церемонию открытия (...) Это же какой-то театр абсурда. И мы, увы, в этом театре занимаем пока первое место», — посетовал Рыбчинский.

По словам поэта, со всеми членами украинского жюри не было заключено никаких контрактов. «Мы не знаем даже — на каких началах работаем? Бесплатно или за деньги? Хотя я работаю в жюри не первый раз и всегда такая работа считается оплачиваемой», — сказал он.

Рыбчинский также возмутился уровнем коррупции при организации международного конкурса. По его мнению, на бюджет соревнования, который по подсчетам «Зеркала недели» составил 23,5 миллиона евро, можно было бы провести три подобных мероприятия.

«Евровидение-2017» проходит в Киеве. Полуфиналы состоялись 9 и 11 мая, финал намечен на 13 мая.