Популярный миф об облысении опровергли

13:33, 16 апреля 2026

Химик Заславская: Нет связи между облысением и уровнем тестостерона
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alon Za / Shutterstock / Fotodom

Между облысением по андрогенетическому типу и уровнем тестостерона нет прямой связи, заявила химик, фармаколог, эксперт ПРОМЕД Кира Заславская. Этот популярный миф о потере волос она опровергла в разговоре с «Лентой.ру».

«Андрогенетическая алопеция — самый распространенный тип облысения. Главным образом проблему связывают с мужским здоровьем. Однако утверждение, что, чем выше уровень тестостерона, тем больше риск облысеть, не совсем соответствует действительности», — заявила Заславская.

Специалистка пояснила, что на самом деле для этого процесса важен не уровень мужского полового гормона, а в чувствительности волосяных фолликулов к его активной форме — дигидротестостерону (ДГТ). По ее словам, когда тестостерон под действием определенных ферментов превращается в активный ДГТ, последний начинает атаковать фолликулы, заставляя их засыпать. Из-за этого волосы истончаются, теряют силу и выпадают.

Материалы по теме:
Нарастить лысого Почему борьба с облысением смертельно опасна
Нарастить лысогоПочему борьба с облысением смертельно опасна
13 сентября 2016
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

Как отметила химик, есть и другая причина облысения: иногда иммунная система человека вдруг начинает воспринимать волосяные фоликулы как врага и уничтожает их. В этом случае развивается очаговая алопеция, при которой волосы выпадают не равномерно, а отдельными островками, образуя заметные проплешины.

Ранее популярный американский актер и комик Рон Фанчес раскрыл причину облысения после пересадки волос. 42-летний артист рассказал о фазе потери волос, также известной как шоковое выпадение, которая является нормальной и временной частью процедуры заживления после операции.

    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    Все новости
