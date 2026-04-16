Популярный миф об облысении опровергли

Химик Заславская: Нет связи между облысением и уровнем тестостерона

Между облысением по андрогенетическому типу и уровнем тестостерона нет прямой связи, заявила химик, фармаколог, эксперт ПРОМЕД Кира Заславская. Этот популярный миф о потере волос она опровергла в разговоре с «Лентой.ру».

«Андрогенетическая алопеция — самый распространенный тип облысения. Главным образом проблему связывают с мужским здоровьем. Однако утверждение, что, чем выше уровень тестостерона, тем больше риск облысеть, не совсем соответствует действительности», — заявила Заславская.

Специалистка пояснила, что на самом деле для этого процесса важен не уровень мужского полового гормона, а в чувствительности волосяных фолликулов к его активной форме — дигидротестостерону (ДГТ). По ее словам, когда тестостерон под действием определенных ферментов превращается в активный ДГТ, последний начинает атаковать фолликулы, заставляя их засыпать. Из-за этого волосы истончаются, теряют силу и выпадают.

Как отметила химик, есть и другая причина облысения: иногда иммунная система человека вдруг начинает воспринимать волосяные фоликулы как врага и уничтожает их. В этом случае развивается очаговая алопеция, при которой волосы выпадают не равномерно, а отдельными островками, образуя заметные проплешины.

Ранее популярный американский актер и комик Рон Фанчес раскрыл причину облысения после пересадки волос. 42-летний артист рассказал о фазе потери волос, также известной как шоковое выпадение, которая является нормальной и временной частью процедуры заживления после операции.

