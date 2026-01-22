Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

Американский актер Фанчес облысел после пересадки волос из-за шокового выпадения

Популярный американский актер и комик Рон Фанчес раскрыл причину облысения после пересадки волос. Об опыте послеоперационного периода он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летний артист признался, что во время съемок в сериале «Предатели» столкнулся с выпадением волос. Речь шла о фазе потери прядей, также известной как шоковое выпадение, которая является нормальной и временной частью процедуры заживления после операции.

Так, пересаженные волосы выпадают, поскольку фолликулы перестраиваются для нового роста. Актер продемонстрировал кадр с обновленной стрижкой. «Возвращение получилось удачным», — оценил он результат процедуры.

При этом Фанчес показал лысину до пересадки волос. «Я обнаружил, что лысый я — это красиво. Так что кто знает», — признался он.

