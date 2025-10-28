Одна деталь во внешнем виде Дэвида Бекхэма на прогулке смутила пользователей сети

Одна деталь во внешнем виде бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма на прогулке в Майами смутила пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии приводит Daily Mail.

50-летний футболист пришел на семейный обед с супругой и родителями. При этом он надел белую футболку, свободные синие брюки, подпоясанные черным ремнем, и кеды. В качестве аксессуаров он выбрал золотые часы.

Фанаты обратили внимание на прическу Бекхэма в комментариях под материалом. «Парик или не парик — вот в чем вопрос», «Хм, интересно, откуда они взяли волосы, которые пересадили ему», «Новый парик. Интересно, надевает ли ему Вики парики?», «Я вижу еще одну пересадку волос», «Видно, что он носит парик. Видна линия, где он заканчивается», — высказались они.

В августе Дэвид Бекхэм показал свой кабачок. На снимке были запечатлены выращенные звездой овощи.