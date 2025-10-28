Ценности
19:38, 28 октября 2025

Одна деталь во внешнем виде Дэвида Бекхэма на прогулке смутила пользователей сети

Екатерина Ештокина

Фото: SBCH / BACKGRID / Legion-Media

Одна деталь во внешнем виде бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма на прогулке в Майами смутила пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии приводит Daily Mail.

50-летний футболист пришел на семейный обед с супругой и родителями. При этом он надел белую футболку, свободные синие брюки, подпоясанные черным ремнем, и кеды. В качестве аксессуаров он выбрал золотые часы.

Фанаты обратили внимание на прическу Бекхэма в комментариях под материалом. «Парик или не парик — вот в чем вопрос», «Хм, интересно, откуда они взяли волосы, которые пересадили ему», «Новый парик. Интересно, надевает ли ему Вики парики?», «Я вижу еще одну пересадку волос», «Видно, что он носит парик. Видна линия, где он заканчивается», — высказались они.

В августе Дэвид Бекхэм показал свой кабачок. На снимке были запечатлены выращенные звездой овощи.

