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02:30, 23 августа 2024Из жизни

Дэвид Бекхэм показал свои кабачки

Футболист Дэвид Бекхэм показал фото выращенных кабачков
Дэвид Бэкхем

Дэвид Бэкхем. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм показал на фото свои кабачки. Кадры он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке запечатлены несколько зеленых кабачков на грядке. «Очень полезные на вид овощи», — написал футболист.

В марте Бекхэм показал свой курятник. Он также поблагодарил свою жену, бывшую участница поп-группы Spice Girls Викторию Бекхэм, за вдохновение. Певица подарила футболисту курятник на минувшее Рождество.

Бекхэмы устроили огород и теплицу на загородном участке в графстве Оксфордшир на юге Англии рядом с домом, получив на это разрешение совета собственников. На участке также есть сарай, где хранится садовый инвентарь. В прошлом году пара обращалась к властям с просьбой сделать в сарае три отдельных офиса и ванную комнату, а также отдельную дорожку к теплице, чем вызвала недовольство соседей.

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      Марина Совина
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