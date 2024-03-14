Футболист Дэвид Бекхэм показал свой курятник

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм показал свой курятник. Спортсмен опубликовал соответствующее видео в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Провожу время в саду с детьми! Думаю, я им нравлюсь», — написал Бекхэм. Он также поблагодарил свою жену, бывшую участница поп-группы Spice Girls Викторию Бекхэм, за вдохновение. Певица подарила футболисту курятник на минувшее Рождество.

На кадрах Бекхэм гуляет по территории просторного курятника, пока курицы и петух следуют за ним. В конце спортсмен наклоняется, чтобы покормить питомцев из руки.

Ранее стало известно, что 48-летний Бекхэм снялся топлес для рекламы духов.