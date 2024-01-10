48-летний Дэвид Бекхэм снялся топлес для рекламы духов

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм снялся в откровенной рекламе собственного парфюмерного бренда. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летний спортсмен снялся топлес, демонстрируя на камеру кубики пресса и бицепсы. При этом в начале видео знаменитость предстал перед камерой в расстегнутой рубашке, лежа на кровати. Затем он снял ее с себя и распылил по всему своему телу духи True Instinct.

Поклонники удивились моложавому внешнему виду футболиста, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Надеюсь, он пахнет так же хорошо, как и выглядит», «Этот мужчина стареет как хорошее вино», «Удивительно, что у тебя все еще такое великолепное тело», «Он выглядит просто шикарно», «Боже, ты такой красивый», — высказывались они.

В декабре Дэвид Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности. По словам анонимных инсайдеров, спортсмену не понравилось, как выглядело его лица на экране. Также он расстроился из-за своей небрежной укладки.

