Дэвид Бекхэм посмотрел фильм про себя и разочаровался в собственной внешности

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

После выхода многосерийной документалки на платформе Netflix поклонники принялись критиковать внешность спортсмена в многочисленных постах в соцсетях. В частности, фанаты заподозрили знаменитость в изменении лица посредством косметологического вмешательства. «Такое ощущение, что Дэвид уколол ботокс», — писали юзеры в комментариях.

Выяснилось, что 48-летний Бекхэм также не оценил свой внешний вид в фильме. По словам инсайдеров, мужчине не понравилось то, как выглядело его лицо. Кроме того, он расстроился из-за своей небрежной укладки.

В октябре Дэвид Бекхэм раскрыл секрет своей культовой прически. Футболист вспомнил, как в 2000 году привлек внимание общественности на матче «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» новым имиджем. Тогда комментаторы удивились тому, что спортсмен избавился от светлых локонов.