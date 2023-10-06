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17:48, 6 октября 2023Ценности

Дэвид Бекхэм раскрыл секрет своей культовой прически

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл секрет своей культовой прически. Соответствующий отрывок из документального фильма о спортсмене, который вышел на платформе Netflix, приводит издание People.

Футболист вспомнил, как в 2000 году привлек внимание общественности на мачте «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» новым имиджем. Тогда комментаторы удивились тому, что спортсмен избавился от светлых локонов. «К виду скинхеда придется немного привыкнуть», — высказывались они тогда.

По словам Бекхэма, перед матчем он уговорил своего парикмахера Тайлера подстричь его. «Я сказал ему: "Я собираюсь подстричься". А он такой: "Ты уверен? Ты действительно хочешь это сделать?" Я сделал эту стрижку не для того, чтобы привлечь чье-то внимание. Я не тот человек», — поделился спортсмен воспоминаниями.

В свою очередь, корреспондент Джеймс Кларк отметил, что смена прически Бекхэма является важным моментом в поп-культуре Великобритании, поскольку его фанаты массово захотели сделать такую же стрижку и стать похожими на своего кумира.

Ранее Дэвид Бекхэм уличил жену Викторию в обмане о простом происхождении. Бывшая солистка Spice Girls рассказала в интервью журналистам, что она никогда не жила роскошной жизнью и родители были обычными рабочими. Однако, подслушав разговор за дверью, Бекхэм начал упрекать ее во лжи.

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    Мария Винар
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