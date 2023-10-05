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13:20, 5 октября 2023Ценности

Бекхэм уличил жену в обмане о простом происхождении

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм уличил жену Викторию в обмане о простом происхождении. Соответствующий отрывок из документального фильма о спортсмене, который вышел на платформе Netflix, приводит издание Daily Mail.

Так, бывшая солистка Spice Girls рассказала в интервью журналистам, что она никогда не жила роскошной жизнью и родители были обычными рабочими. Однако, подслушав разговор за дверью, Бекхэм начал упрекать ее во лжи.

«Будь честной! На чем отец возил тебя в школу?» — говорит футболист, глядя на супругу. «Ну, мой отец…» — смущенно отвечает Виктория. «Нет, один ответ! Что за машина?» — настойчиво спрашивает ее муж. «В 80-е у моего отца был Rolls-Royce», — призналась она.

В августе Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци во время отдыха на роскошной семейной яхте. Известно, что стоимость 8-метровой яхты производства верфи Ferrari Group составляет 5 миллионов фунтов стерлингов (619 миллионов рублей).

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    Мария Винар
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