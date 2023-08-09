Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:40, 9 августа 2023Ценности

Викторию Бекхэм заметили на собственной яхте за 619 миллионов рублей

Фото: TheImageDirect.Com / Legion-Media

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци во время отдыха на роскошной семейной яхте. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

49-летнюю знаменитость заметили на борту судна Seven вместе с мужем, экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом, а также их общими детьми — 12-летней Харпер и 18-летним Крузом. Известно, что стоимость 8-метровой яхты производства верфи Ferrari Group составляет пять миллионов фунтов стерлингов (619 миллионов рублей).

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

В качестве наряда предпринимательница выбрала спортивное платье стоимостью 125 фунтов стерлингов (15,5 тысячи рублей) из собственной коллаборации с брендом Reebok. При этом волосы она собрала в низкий хвост. Среди прочего бизнесвумен надела сланцы и солнцезащитные очки черного цвета, а в руках она держала сумку модного дома Chanel.

В апреле Виктория Бекхэм снялась в одежде собственного одноименного бренда и подверглась критике в сети. Знаменитость запечатлела себя в зеркале в платье длины макси лавандового цвета с рюшами. Пользователи сети не оценили дизайн данного наряда и сравнили его с туалетной бумагой.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости

    Ошибка рабочих, диверсия и странный гул. Что известно о версиях взрыва в Сергиевом Посаде?

    В США заявили о невозможности Зеленского выйти из конфликта живым

    Мэр украинского города сбежал от следствия в Румынию

    Офтальмолог предупредила о вреде нового тренда из TikTok

    В Москве откроют новый маршрут для речных электротрамваев

    На Украине вынесли приговор директору Бердянского порта

    Минздрав сообщил о росте числа пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    В России предупредили о сложностях из-за ракет Taurus у Украины

    В Госдуме нашли способ спасти рубль

    В ЦБ предупредили россиян о новой форме мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости