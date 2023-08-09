Викторию Бекхэм заметили на собственной яхте за 619 миллионов рублей

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци во время отдыха на роскошной семейной яхте. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

49-летнюю знаменитость заметили на борту судна Seven вместе с мужем, экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом, а также их общими детьми — 12-летней Харпер и 18-летним Крузом. Известно, что стоимость 8-метровой яхты производства верфи Ferrari Group составляет пять миллионов фунтов стерлингов (619 миллионов рублей).

В качестве наряда предпринимательница выбрала спортивное платье стоимостью 125 фунтов стерлингов (15,5 тысячи рублей) из собственной коллаборации с брендом Reebok. При этом волосы она собрала в низкий хвост. Среди прочего бизнесвумен надела сланцы и солнцезащитные очки черного цвета, а в руках она держала сумку модного дома Chanel.

В апреле Виктория Бекхэм снялась в одежде собственного одноименного бренда и подверглась критике в сети. Знаменитость запечатлела себя в зеркале в платье длины макси лавандового цвета с рюшами. Пользователи сети не оценили дизайн данного наряда и сравнили его с туалетной бумагой.