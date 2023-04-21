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20:45, 21 апреля 2023Ценности

Платье Виктории Бекхэм сравнили в сети с туалетной бумагой

Платье собственного бренда дизайнера Виктории Бекхэм сравнили в сети с туалетной бумагой

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм снялась в одежде собственного одноименного бренда и подверглась критике в сети. Соответствующие сторис опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркало в платье длины макси лавандового цвета с рюшами. Отмечается, что стоимость наряда составляет 1890 фунтов стерлингов (191 тысяча рублей). При этом в руках телезвезда держала клатч в тон образа, а волосы она распустила. Из аксессуаров на ней — несколько браслетов и небольшие серьги.

Фото: @victoriabeckham

Читатели Daily Mail не оценили дизайн упомянутого платья и сравнили его с туалетной бумагой в многочисленных комментариях. «Выглядит так, словно обернулась в туалетную бумагу», «Одно платье хуже другого», «Похожа на привидение», «Выглядит болезненно худой», «Ужасное платье», — высказывались пользователи сети.

В феврале стала известна сумма многомиллионных трат Виктории Бекхэм на поддержание молодости. Приближенный к знаменитости анонимный источник рассказал, что Бекхэм боится стареть. По его словам, звезда регулярно делает процедуры по уходу за кожей лица и тела, тратя ежемесячно по 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей).

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Майя Пономаренко
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